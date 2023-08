Reprodução O antes e o depois de Ferrugem após eliminar 33kg

Ferrugem decidiu dar detalhes sobre seu processo de emagrecimento em entrevista ao PodPah. O cantor explicou que precisou se submeter a uma cirurgia para eliminar o sobrepreso. Ele estava com 136 kg, e isso, segundo seu depoimento, acarretou em uma má qualidade de sono e o impediu, até mesmo, de exergar o próprio pênis.







Hoje, com 33 kg a menos, o pagodeiro conta que tem uma alimetação saudável e se tornou adepto da prática de atividades físicas com regularidade.

"Eu não dormia bem, eu levantava o tempo inteiro, eu dormia de barriga para cima. Eu não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado? Hoje em dia tu vê bonitão... Não é aquele pá também, né? Não vamos dizer que é um pedestal, mas, p*rra, tá ligado? Irmão, [sobrepeso] mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo", pontuou.



"Não é só o fato de está magro, mas você estar se sentindo saudável te coloca numa condição muito melhor. Fazer um exame, um hemograma completo, e vê que está tudo no lugar, isso te deixa bom. A autoconfiança te deixa bonito", continuou.

Ferrugem ainda disse que ficou com um quadro de hipertensão e gordura no fígado, além de problemas na vesícula.

"Quando vi estava saindo de um show, comecei reclamar de dor, fui para a casa, jantei de boa, levinho, fui dormir, acordei de madrugada, mal, corri para o hospital, operei. Fui lá, tirei a vesícula [que estava]", lembrou.



"Nunca é tarde para dizer para a galera que cuidar da saúde é primordial para você ter sucesso na sua vida", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.