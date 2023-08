Reprodução/Globo/Fabio Rocha A influenciadora contou detalhes de seu futuro profissional

Após interpretar Chiara na novela Travessia, a ex-BBB Jade Picon abriu o jogo sobre seu futuro na Globo. A influenciadora informou que seu contrato com a emissora é por obra, portanto não possui nenhum vínculo no momento, e está aberta para novos projetos em outras empresas. "Espero em breve voltar às telinhas", destacou.



Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (28), Jade ressaltou que ainda não sabe quando voltará a atuar: "Eu estou estudando. Agora que eu estou com tempo, atuação, ser atriz, com certeza, é uma carreira que eu quero seguir. Eu me apaixonei. Foi uma experiência maravilhosa, transformadora. Espero em breve voltar para as telinhas, fazer algum projeto novo, mas estou me dedicando a estudar".



"Meu contrato é por obra. Eu olho para o projeto, independentemente de onde vier, tem que ser um projeto que tenha um match [combinação] legal comigo e com o que estou querendo para a minha carreira", completou.

Ao sair do BBB 22, a influenciadora engatou a carreira artística como Chiara na novela das nove. Sua personagem, uma jovem manipuladora, mimada e blogueira, inicialmente não agradou o público, mas ao fim da produção Jade recebeu inúmeros elogios.



*Texto de Júlia Wasko

