Nesta segunda-feira (28), durante o programa Encontro, a apresentadora Valéria Almeida, que comanda o quadro Bem Estar, revelou uma história pessoal. Ao comentar sobre o transplante de Fausto Silva, realizado no último domingo (27), a jornalista contou que sua mãe morreu os 33 anos, enquanto esperava por um transplante de rim.



A apresentadora reforçou que sempre conta sua experiência familiar para incentivar a doação de órgãos no Brasil. Ao explicar os fatores que colaboraram para que Fausto Silva recebesse o novo coração, Valéria deu seu depoimento pessoal.

"Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir aqui, porque eu sempre acho que isso pode tocar você que está em casa. A minha mãe morreu com 33 anos, quando eu tinha 10 anos, esperando um rim", disse.

"A fila do rim é a maior fila que a gente tem no nosso país. Então, quando a gente aceita doar o órgão de quem a gente ama, a gente tá salvando a vida de várias pessoas. São muitas pessoas com a chance viver, muitas famílias impactadas. Por isso eu celebro cada vida que eu vejo e que a gente pode falar aqui que foi salva", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko