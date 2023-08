Reprodução/CNN Brasil Tainá Falcão e Gustavo Uribe apresentam o Bastidores CNN





Ainda é cedo para fazer qualquer tipo de festa por trás das câmeras, mas a estreia do Bastidores CNN já fez muita gente abrir sorrisos lá na CNN Brasil. O telejornal foi exibido pela primeira vez ontem (28), diretamente de Brasília, e os dados prévios animaram a chefia, que notou a evolução da audiência a cada minuto, e o resultado final mostrou que o investimento aparentou ser certeiro.







Comandado por Gustavo Uribe e Tainá Falcão, o Bastidores CNN entrou no ar às 14h, recebendo de O Grande Debate, com o Ibope marcando apenas 0,1 ponto na Grande São Paulo. Neste momento, a GloboNews liderava entre os canais de notícias da TV paga, com 0,9, e a Jovem Pan estava em segundo, com 0,2.

O programa rapidamente subiu para 0,2 ao trazer um bastidor exclusivo sobre o suposto envolvimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, na conexão de conversas e tratativas entre militares e o hacker Walter Delgatti Neto.

Por volta das 14h39, quando a pauta do programa passou a ser a investigação do escândalo das joias e a estratégia do PL para minimizar os danos à imagem de Jair Bolsonaro e Michelle, o telejornal saltou a 0,3 ponto. Com uma hora de duração, o Bastidores saltou a 0,4, seu maior índice.

Por quase 40 minutos, o programa oscilou entre 0,3 e 0,4. Mas nos 20 minutos finais, caiu novamente para 0,2, entregando às 16h com este índice para o CNN 360º. No mesmo horário, a GloboNews estava com 0,7, e a Jovem Pan apareceu empatada, com os mesmos 0,2.

Internamente, o canal avaliou de maneira positiva a estreia do Bastidores CNN, primeiramente por conta do conteúdo quente e exclusivo trabalhado ao longo do telejornal, e também pelos resultados, que foram superiores aos índices que O Grande Debate conseguia imprimir no horário.