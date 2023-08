Divulgação CNN | Alexandre Mendonça O canal de notícias já definiu as novas datas e horários do Bastidores CNN

Bastidores CNN é o novo telejornal da CNN Brasil e estreia no dia 28 de agosto, às 14h. O programa será transmitido ao vivo até às 16h, e contará com Tainá Falcão e Gustavo Uribe no comando do noticiário vespertino.





Este será o primeiro programa do canal de notícias ancorado direto e ao vivo de Brasília. A ideia do informativo é levar ao público os principais acontecimentos do universo político do Brasil.

Em algum momento, foi ventilado que o telejornal se chamaria Bastidor CNN, mas após uma avaliação interna, a alta cúpula optou por definir o jornal irá se chamar Bastidores CNN.

Para isso, os âncoras, analistas e repórteres estarão acompanhando o dia a dia no Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto e pela Esplanada dos Ministérios.

Além disso, os apresentadores contarão com a ajuda de um time de analistas, como os veteranos Renata Agostini e Iuri Pitta, e a recém-contratada Clarissa Oliveira.

O programa integra uma série de mudanças na CNN Brasil. Além de demissões e efetivações, o canal de notícias promoveu modificações editoriais, reestruturação e até mesmo estuda a possibilidade de uma nova sede.

"O foco está no reposicionamento de conteúdos, com mais espaço para informação, fatos e análises embasadas. Reportar os fatos mais relevantes ao nosso público, com informações e contextualização que só quem acompanha de perto as notícias pode oferecer, é o nosso grande diferencial", destacou Virgilio Abranches, Vice-Presidente de Conteúdo e Operações.

"Estamos preparados, com uma equipe afinada, para assumir essa grande responsabilidade que é levar notícias diretamente do centro do poder para todo o público da CNN Brasil", reforçou Daniel Rittner, Diretor Editorial em Brasília.



Os âncoras Tainá Falcão e Gustavo Uribe são mais uma das apostas da CNN Brasil. Tainá está no canal de notícias desde junho de 2020, quando começou como repórter em São Paulo e depois foi transferida para Brasília, destacando-se em coberturas importantes, especialmente durante a campanha eleitoral de 2022.

Já Gustavo chegou à empresa em maio de 2021, quando ocupou o cargo de analista de política em Brasília. O jornalista ganhou mais destaque pelo seu carisma e exemplo ao trazer informações do cotidiano político.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko