Reprodução/Globo Thelma Assis





Deu ruim na Globo na manhã desta terça-feira (29). Patrícia Poeta não apareceu na abertura do Encontro e Thelma Assis foi acionada às pressas para começar a edição de hoje do matinal. Inicialmente, a campeã do BBB 20 informou que um probleminha de áudio estava sendo resolvido, dando a entender que este seria o motivo da titular não aparecer logo de cara. Mas poucos segundos depois, ela solta ao vivo que ficaria no comando "enquanto Patrícia não chega".







A passagem do Bom Dia Brasil para o Encontro já havia sido problemática, e o público de casa viu na tela da TV a imagem da avenida Paulista por pouco mais de 20 segundos, com uma trilha sonora genérica, sem nenhuma informação. Eis que Thelma Assis aparece no ar, do nada, e informa que houve um problema no áudio.

"Bom dia, gente. Estou aqui para falar de saúde com vocês. Mas a gente teve um probleminha no áudio, a Patrícia já vai falar com vocês. Mas a gente tem o nosso querido Simpatia com uma blitz do tempo, pra falar com a gente sobre esse tempinho frio", disse ela.

A estratégia de chamar o repórter logo de cara com informações das ruas sobre as baixas temperaturas em São Paulo era para dar tempo da equipe técnica resolver os problemas, mas novamente as falhas aconteceram, o sinal caiu, e a reportagem não foi exibida por completo.

"Caiu o link do Simpatia também? Caiu o sinal do Simpatia, gente. Então... Voltou? Voltou? Então vamos lá!", disse Thelma, no improviso. O repórter ficou no ar por poucos segundos, e novamente a líder do Bem Estar assumiu o comando, para dar mais informações sobre o que seria exibido no programa e chamar logo o intervalo comercial.

"Patrícia Poeta já está vindo. Olha só que responsabilidade. Tô aqui trocando uma ideia com vocês enquanto a nossa apresentadora maravilhosa não chega", disse ela, explicando mais uma pauta que seria debatida no programa e logo chamando o break. A câmera geral do estúdio abriu para a plateia, que não gritou e tampouco aplaudiu de maneira histérica como sempre faz, e a Globo foi para o intervalo com um silêncio devastador no programa. Isso tudo aconteceu em apenas 2 minutos.

Foram quase 7 minutos de intervalo, e Patrícia Poeta surge no estúdio de braços dados com a atriz Lorena Comparato, de Rensga Hits!, e vestindo um sobretudo preto, cachecol rosa e caneca na mão. Ela caminhou pelo estúdio, tirou as peças extras do figurino e as deixou na poltrona que costuma ocupar. Mas como justificativa por sua demora, ela reforçou que o problema foi uma falha técnica no áudio.



"Estávamos nós lá do lado de fora do estúdio, tomando um cafezinho naquela friaca. E aí, achando que você estava ouvindo a gente, uma loucura, conversando com vocês longos papos. Mas não aconteceu. Então vai acontecer agora no estúdio, e quem é que salvou? Thelminha, muito obrigada!", disse ela, dando a entender que a abertura do programa seria na área externa, com o objetivo de evidenciar a baixa temperatura em São Paulo.

"Preciso pedir desculpas ao pessoal de casa pela falha técnica. Mas é o seguinte, programa ao vivo é isso", disse ela, encerrando a justificativa e iniciando de fato o Encontro desta terça-feira.

Thelma segurando o programar depois da quede de áudio #Encontro pic.twitter.com/f2ZXaeZpWG — Denis Santos (@podeserdenis) August 29, 2023

Fato é que Patrícia não se atrasou para entrar no programa. Em contato com a coluna, sua equipe informou que ela chegou às 4h na Globo, e que estava a postos para iniciar o Encontro normalmente. Só que desta vez, do lado externo do estúdio, justamente com o objetivo de falar sobre o frio em São Paulo.