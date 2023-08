Reprodução/Instagram André Gonçalves se muda para casa de amigo e deixa de seguir Danielle Winits após separação

André Gonçalves deixou a mansão de Danielle Winits, no Joá, na Zona Oeste do Rio, e foi morar na casa de um amigo, no Leblon, na Zona Sul, após o fim do casamento com a atriz. O artista está hospedado no apartamento do também ator Freddy Ribeiro (na foto acima com ele), que tem dando apoio nessa fase pós-separação.







Amigos de longa data, os dois têm saído para se divertir juntos. André esteve com Freddy e outros amigos em um samba num bar da Lapa e em um show no Circo Voador, no Centro na semana passada -- dias antes de Danielle anunciar a separação. As informações são do jornal Extra.

Danielle Winits, de 49 anos, e André Gonçalves, de 47, anunciaram a separação por meio de um comunicado nas redes sociais. "Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", escreveu.

Mas o casamento não terminou tão amigável assim... André deletou o comunicado do seu Instagram e parou de seguir Winits. O relacionamento começou em 2016, nos bastidores do quadro Super Chef Celebridades, do Mais você, da Globo.

Inclusive, no ano passado, André ficou 60 dias em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica por conta de uma dívida de pensão alimentícia a Valentina, de 20 anos, sua filha com a jornalista Cynthia Benini.

Pai também de Manuela, de 25 anos (do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz), e de Pedro Arthur, de 22 (seu filho com Myriam Rios), André estava sem contrato fixo na TV e enfrentava dificuldades financeiras. Recentemente, ele rodou o país com a peça Há Um Piloto a Bordo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho