Reprodução O ator anunciou quais são seus planos para conseguir dinheiro

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu papel como Cabeção em Malhação, anunciou que venderá vídeos personalizadas aos fãs. O artista pontuou que fará o serviço somente para pessoas físicas, mas que marcas ou empresas ainda podem procurá-lo para outras propostas.



Em um post no Instagram, Sérgio explicou como funcionará: "Você quer um vídeo do Serginho Hondjakoff falando seu nome ou mandando um alô para a sua galera? Entre em contato com o WhatsApp". "Válido somente para pessoa física. Marcas e empresas, favor entrar em contato e enviar sua proposta", completou na legenda.

Em entrevista à Quem, o ator deu mais detalhes do negócio. "Tive essa ideia de fazer vídeos cobrando um valor, já que estou sem contrato com emissora, é uma forma de ganhar dinheiro honestamente. Sei que tem empresas que fazem isso e vendem vídeos de artistas", disse.

"Conversei com meu empresário, Dino Boyer, e ele achou super legal e já decidimos lançar ontem à noite. Os contatos não param de chegar. Já tem inclusive marcas e empresas pedindo, mas tem que falar direto com o Dino Boyer no WhatsApp", esclareceu.

"Mais de 400 pessoas entraram em contato e ainda não conseguimos responder todos. O vídeo de 30 segundos custa R$ 500 e o de 15 segundos custa R$ 300 para pessoa física", informou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko