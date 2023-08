A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 28/8 a 1º/9

Quinta-feira, 31 de agosto

Na Festa da Árvore, Nath ajuda Amanda com as vendas dos produtos do Armazém e Glaucia pede para Dimitri fazer o mesmo com as mercadorias do Monter Mercado. Vitor e Bassânio iniciam a peça e a apresentação começa a desagradar o público; a dupla foge do texto, improvisa e ganham elogios da multidão. Chega a hora do Show de Talentos, Romeu e Alex fazem coreografia com bola de basquete; Leandro chega para ver a apresentação do neto. Hélio estranha a presença de Leandro no evento depois de anos sem frequentar a festa. Julieta e Daniel fazem uma apresentação de skate no palco com manobras que Diego ensinou. Karen exibe um curta com contrastes do bairro; no vídeo, ela grava Fausto limpando o ouvido com o dedo. Patrick conta piadas que descontentam o público e Diego ajuda o primo. Patrick se sente mal, porque Diego consegue ir bem em tudo e ser o centro das atenções. Patrick manda Diego parar de se intrometer na vida dele. Bassânio toca gaita no show. Téo fica nervoso e se esconde da apresentação, mas os pais o convencem a participar; ele bate seu recorde de 100 embaixadinhas. Nando faz o número de mágica com Rosalina e Leandro se surpreende com a habilidade do neto. Lívia mostra o seu talento com a moda e Alex fica encantado. Um imprevisto com o vestido de Lívia acontece na frente de todos.