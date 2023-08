Divulgação A advogada optou por sair da CNN Brasil após as modificações

Na última sexta-feira (25), a coluna que vos fala anunciou com exclusividade o fim do programa O Grande Debate, uma das atrações mais polêmicas da CNN Brasil. Entre os integrantes, estava a advogada Gabriela Araújo, que seria realocada para outro noticiário da casa. Mas apuramos que ela não aceitou as propostas que lhe foram oferecidas, e acabou pedindo seu desligamento na tarde desta segunda-feira (28).

Gabriela teve uma reunião com a chefia do canal de notícias nesta segunda-feira para tratar de seu destino na empresa. Afinal, O Grande Debate seguirá na grade até o fim desta semana, e hoje foi o dia que ela participou do noticiário comandado por Luciana Barreto.

Antes de entrar no ar, ela conversou com Virgílio Abranches, atual Vice-Presidente de Jornalismo, e recebeu algumas possibilidades de ser realocada na programação. Mas Gabriela alegou que os horários dos programas que lhe foram oferecidos conflitavam com sua agenda. Diante desta situação, optou-se pelo fim do contrato.

A coluna apurou que tudo se deu de maneira amigável, já que o canal tinha o desejo de mantê-la em seu time de analistas e comentaristas. Como Gabriela tem um bom relacionamento com a chefia, nada impede de que no futuro ela volte a participar dos programas da casa. Mas no momento, ficou sacramentada sua demissão.

Apenas cinco meses após ressuscitar O Grande Debate, e ainda promovê-lo a um programa fixo na grade, o canal de notícias optou pelo seu fim, e anunciou o lançamento do telejornal CNN Meio-Dia, que estreia já na semana que vem, e ficará no ar das 12h às 14h, sob o comando de Luciana Barreto.



Gabriela Araujo é advogada, professora universitária, palestrante, Doutora e Mestra em Direito Constitucional. Em março deste ano, ela havia sido contratada como nova comentarista do CNN Arena, e depois passou a integrar o elenco de O Grande Debate. Neste meio tempo, continuou trabalhando na Pontifícia Universidade Católica, além de ser membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral e sócia-fundadora da Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko