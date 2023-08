Reprodução O apresentador alfinetou o colega de trabalho ao vivo

As desavenças entre os apresentadores Datena e Luiz Bacci realmente não têm fim. Dessa vez, o apresentador do Brasil Urgente, da Band, criticou a postura do líder do Cidade Alerta, da Record, ao noticiar uma operação envolvendo outro comunicador: Nelson Rubens. "Fazer sensacionalismo em cima de notícia é muito simples", disparou.



Após Luiz Bacci anunciar que Nelson Rubens foi surpreendido nesta segunda-feira (28) com a Polícia Militar e um oficial de Justiça em sua casa, Datena o criticou: "Fazer sensacionalismo em cima de notícia é muito simples. Agora, o duro é fazer jornalismo sério. Aí é difícil. Fazer jornalismo sério em televisão tá cada vez mais difícil. Na internet tá cada vez mais difícil".

O apresentador explicou que houve apenas uma ocorrência, e que não era o que haviam noticiado. "Pronto, só isso mais nada. Em processo acontece todo dia e as pessoas são notificadas todo dia", disse.

"E tira o Nelson Rubens daqui, porque não tem nada. Você quer ver jornalismo sério? Você continua vendo aqui o Brasil Urgente. Você quer ver sensacionalismo...", disparou ele, provocando o colega da emissora concorrente.

*Texto de Júlia Wasko

