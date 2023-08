Maíra Cardi e Thiago Nigro

O casal, que inicialmente iria trocar as alianças em um festão com previsão para durar três dias, optou por selar a união em uma cerimônia mais reservada. Com isso, Maíra e Thiago estarão amanhã na Fazenda Vila Rica para o momento tão especial. A coluna traz com exclusividade todas as informações sobre o evento, que contará com 1.600 docinhos e dessa vez sem ser de surpresa para o futuro marido.