Reprodução/Instagram A confusão entre as artistas já tomou outro rumo e promete ser resolvida na Justiça

Após Jojo Todynho insultar Cariúcha, a cantora logo se pronunciou e disse que iria resolver a situação na Justiça. Em um dos Stories no Instagram, Jojo respondeu os comentários que recebeu de Cariúcha em relação ao seu namorado, mas parece que a funkeira não gostou do que ouviu.



Em seus Stories, Cariúcha explicou os motivos de sua decisão: "Informo que devido aos ataques praticados pela artista Jojo Todynho contra a artista Cariúcha determinei que toda a assessoria jurídica analise os atos praticados e os possíveis crimes para que possamos tomar todas as meninas cabíveis".

Além disso, ao repostar uma publicar de seu advogado, a funkeira informou quais falas de Jojo seriam averiguadas. "No dia de hoje Jojo se manifestou no Instagram dizendo que tinha respaldado de sua advogada pelas seguintes frases que iria falar", afirmou.

A treta de Jojo e Cariucha também será judicial! pic.twitter.com/Xm2TTVmleJ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 25, 2023

Anteriormente, Jojo havia publicado vídeos respondendo às críticas recebidas, inclusive deixando claro que tinha o respaldo de sua advogada.

"Vou aproveitar que estou medicada... O remédio ainda não fez efeito porque eu tenho mais o que fazer. Vou 'hablar' em um modo bem realista para continuar minha sexta-feira maravilhosa e botar tudo no seu devido lugar. E descansar porque eu estou com muita dor. Fiquei sabendo que as frases que irei dizer não conferem crime porque estou sendo ofendida gratuitamente. Estou quieta na minha e o diabo gosta de 'atentar", iniciou.

"Ei, Cariúcha! Você é fudida! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã. Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! É melhor ser minha amiga que eu te boto lá. Para que está feio para você! Agora está incomodada de novo com a minha vida. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Nem para p*ta você serve", disparou.

A Jojo Todynho respondeu a Cariucha. De que lado vocês estão? pic.twitter.com/Lza1LjJBjG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 25, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko