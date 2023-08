Reprodução/CNN Brasil Os debatedores do programa O Grande Debate da CNN Brasil





Cinco meses após ressuscitar O Grande Debate e promovê-lo a programa fixo em sua grade, com direito a contratação de um número volumoso de integrantes, a CNN Brasil decidiu acabar novamente com a atração. Os principais motivos para esta decisão foram a baixa audiência, nenhuma repercussão e alto custo envolvendo um número considerável de especialistas, que não ajudaram o formato a vingar.







A decisão pelo fim foi tomada há alguns dias, mas na tarde desta sexta-feira (25), Virgílio Abranches, o atual Vice-Presidente de Jornalismo do canal, teve uma reunião a portas fechadas com Samantha Meyer e Roberto Tardelli, debatedores fixos do jornal, e os demitiu. Eles haviam acabado de sair do ar, foram direcionados a uma sala e receberam o comunicado de que o acordo estava sendo rescindido naquele momento.



Os demais quatro integrantes do programa, e a apresentadora Luciana Barreto, foram mantidos no elenco do canal. Caio Copolla e José Eduardo Cardozo deverão ter quadros próprios em algum noticiário da casa (o primeiro já comanda um boletim de 5 minutos, exibido em três dias da semana), Vinícius Poit ficará fixo no elenco do CNN Arena, e Gabriela Araujo também será realocada na programação.

Com o fim de O Grande Debate, a CNN Brasil lançará o telejornal CNN Meio-Dia, um noticiário clássico para os padrões do canal, com notícias e análises, que ficará no ar das 12h às 14h. O comando será de Luciana Barreto, profissional bem avaliada pela casa e muito querida pela chefia.

O novo telejornal, no entanto, deverá estrear somente em 4 de setembro. A ideia de esperar mais uma semana é que as atenções da chefia estarão voltadas ao Bastidores CNN, telejornal que estreia na próxima segunda-feira (28), sob o comando de Gustavo Uribe e Tainá Falcão, andorado diretamente de Brasília.

Já no dia 4, a CNN deve entrar no ar com sua nova programação. Aos mais atentos --e fãs do canal--, deve ter causado estranhamento quando informei logo acima que o CNN Meio-Dia será exibido das 12h às 14h, já que horário pega a última meia hora do Live CNN, que passa o bastão ao O Grande Debate às 12h30.

Haverá uma readequação no tempo de duração de alguns noticiários da programação. O Live CNN deve perder somente 30 minutos. Atualmente, O Grande Debate ocupa 2h30min da grade, mas o CNN Meio-Dia, seu substituto, ficará apenas 2 horas no ar. Quem também sofrerá redução é o CNN 360º, sob o comando de Raquel Landim, que deve perder uma hora de arte.

Todas estas readequações dos tempos de duração dos telejornais ainda não foram sacramentadas pelo canal de notícias. Mas as demissões acima informadas, o fim de O Grande Debate e a criação do CNN Meio-Dia já são decisões irreversíveis.

Procurei a CNN Brasil, mas até a publicação desta notícia não recebemos um posicionamento. Atualizaremos o texto assim que o canal se manifestar.