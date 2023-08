Reprodução/Globoplay Junno Andrade e Xuxa Meneghel no programa Sobre Nós Dois

Xuxa Meneghel e Junno Andrade surpreenderam os telespectadores com detalhes bem íntimos do casal durante o bate-papo com Marcelo Adnet e Sabrina Sato no programa Sobre Nós Dois, no Globoplay e também no GNT. Nessa quinta-feira (24), a artista aproveitou a ocasião para explanar uma mania bem peculiar do companheiro, que descobriu quando ficaram juntos pela primeira vez.







Xuxa fez a revelação logo após Adnet perguntar se a fama ainda limitava a loira de fazer algumas coisas, como quando estava no auge do sucesso. A mãe de Sasha explicou, então, que hoje em dia é mais tranquila, que até anda de moto com Junno, algo que jamais faria antigamente e que costumam ir a motéis. Foi neste momento, que soltou o segredinho do amado.

"A primeira vez que a gente foi transar, ele botou uma toalha", contou. A confissão provocou uma crise de riso na plateia. "Tá brincando?", indagou Sabrina. "O Junno tava menstruado", brincou Adnet. "Eu falei 'o que é isso aqui na cama?'. Ele falou 'uma toalha'. Por quê?. Ele falou 'pode sujar a cama, depois a gente vai dormir'. [Pensei] 'Estranho isso'", completou.

O ator se defendeu: "Quem ouvir isso vai achar que eu tenho nojinho! Não tenho nojinho!". "É de virginiano mesmo", comentou Sabrina. "Lençol de fio egípcio", brincou o comediante.

Andrade explicou que depois de ficar com a amada, tudo que ele queria era poder dormir em uma cama cujo lençol estava limpo. Tendo uma toalha debaixo deles, poderiam ficar tranquilos, pois depois era só recolhê-la e pronto, o lençol estaria limpinho.



Já na dinâmica De Que Lado Você Está?, os convidados precisavam responder se preferem um parceiro "com pegada, mas com perfume ruim" ou um "bate fofo(a) elegantérrimo". Xuxa escolheu a segunda opção.

"Perfume ruim eu não gosto. Cheiro ruim... Já escolhi um virginiano que é todo limpinho, cheirosinho, gostosinho, que põe a toalhinha… Mas ele bate pesado! Mas ele é fofo", disparou.

A conversa continuou descontraída, com a apresentadora contando mais algumas curiosidades e intimidades dela e Junno. Desta vez ela preferiu não comentar nada sobre as abordagens polêmicas de seu documentário que continua dando o que falar nas redes sociais.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho