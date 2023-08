Reprodução/Youtube Claudia Tenório traz detalhes de bastidores sobre a confusão com Esdras de Lúcia





Claudia Tenório foi manchete em diversos sites e páginas de fofoca no Instagram após o encontro desastroso com o cozinheiro Esdras de Lúcia, que participou de seu programa, o Vida Melhor, na Rede Vida, no final de maio. Na ocasião, o rapaz compartilhou um vídeo cheio de edições em suas redes sociais e com uma série de acusações, apontando que havia sido maltratado no ar. Mas após meses de silêncio, a apresentadora decidiu expor os bastidores nunca antes relatados.







Ontem (23), este colunista que vos escreve foi escalado para substituir Arthur Pires no Chupim, da rádio Metropolitana, e teve a oportunidade de questionar Claudia sobre o que ocorreu exatamente naquela ocasião para que Esdras saísse tão revoltado de lá. E a apresentadora deu sua versão completa, afirmando que tudo ocorreu porque o cozinheiro chegou mais de duas horas atrasado e atrapalhou todo o bom andamento do programa. Além disso, viu o rapaz executando a receita de maneira errada. Por fim, ela ainda revelou que ele a ameaçou e a xingou por telefone.

"Saí da televisão, entrei no meu carro, liguei pra ele, e ele me insultou. Ele falou: 'Enfia suas desculpas no c*. Estou cagando e andando pra você'. E desligou na minha cara. Eu nunca falei isso pra ninguém. Tô falando ate um pouco nervosa. Porque eu pensei: não quero falar mais sobre esse assunto. Esse assunto me faz sofrer", desabafou a apresentadora. "Enfrentar essa situação foi um dos mais diíficeis da minha vida. O maior aprendizado é que, como comunicadora, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, porque quem está do outro lado tem sentimento. Eu sofri muito, mas muito mesmo, de ter vontade de ficar sentada no chão da minha casa chorando."



Claudia Tenório revelou os bastidores inéditos da situação que viveu com Esdras de Lúcia na Rede Vida pic.twitter.com/SLFKIYXOW3 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) August 24, 2023





"E ainda falou assim: 'Agora você vai ter que pedir desculpas pros seus telespectadores, porque já está na rede, e você vai ser cancelada'. Eu nem sabia o que era cancelamento. Pra mim, cancelamento era perder seguidores. Mas não! É horrível! Eu peço, não façam isso com ninguém, é muito triste. E não tô falando aqui: 'Ah, eu não merecia'. Cara, a gente erra e tudo bem, as pessoas podem pensar o que quiserem, mas é muito doído, é horrivel."

Claudia explicou que Esdras havia sido informado que precisaria chegar na emissora às 11h30 daquele dia, já que o programa entra no ar às 12h30. Mas ele só foi dar as caras às 13h45, na reta final da atração, atrapalhando todo o trabalho da produção.

"E quando ele chegou, a produção pediu pra ver os mise en place, que são as pecinhas separadas, e ele falou: 'Não, já tá tudo organizado'. Como era uma produção inexperiente, falou ‘ai ta bom’, e não viu. E eu fiquei esperando, achando que as coisas iam acontecer, que a produção ia ter esse jogo de cintura, de organização. Quando eu pedi a primeira música, que vocês viram aquele recorte, foi com a intenção de [falar]: 'Produção, vai lá. Pega a batedeira, leva lá pra fora, bate as claras e volta'. E e isso não aconteceu", relatou.

A apresentadora ainda disse que Esdras cortou do vídeo o momento em que ela elogiou o nome do convidado após se corrigir pelo erro [ela o chamou primeiramente de Wesley]. E também citou que o cozinheiro estava todo atrapalhado na hora de conduzir a própria receita no programa, dando informações imprecisas sobre o passo a passo do preparo e a quantidade de ingredientes.

"A receita não ficou boa. E eu fico sempre numa situação assim... eu tenho que elogiar sempre a receita? Meu papel não é ser verdadeira com o meu telespectador que me acompanha há 13 anos? Qualquer pessoa que coloca uma doma é um chef de cozinha? Um chef de cozinha não sabe o que é uma clara batida em neve? Então tudo isso fica na minha cabeça, eu tô ao vivo, mas o meu coração ta ligado com quem ta me assistindo, né?", refletiu.



O vídeo publicado por Esdras, que acabou viralizando e pautando a imprensa naquela semana, teve inúmeras edições, incluindo a aceleração do tempo de fala da apresentadora, aumentando a impressão de que ela estava sendo grosseira com o convidado. Mesmo ciente de toda a situação embaraçosa, ela telefonou para o rapaz, e ouviu todos os xingamentos relatados acima.

Assista a entrevista completa com Claudia Tenório: