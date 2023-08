Divulgação O cantor segue internado após sair da lista de transplante no coração

Após notícias de que o cantor MC Marcinho havia morrido surgirem, a assessoria do funkeiro emitiu uma nota negando a informação, disse o Jornal Extra. "Mc Marcinho continua vivo em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs", publicaram.

A informação de sua morte foi publicada pelo jornal O Dia, o que fez com que diversos veículos embarcassem na onda. Entretanto, tudo não passou de uma mentira e a assessoria do cantor logo negou.



MC Marcinho sofreu um agravamento significativo em seu quadro, e os médicos responsáveis pelo seu caso passaram a tratar a situação com ainda mais seriedade após o cantor pegar uma infecção generalizada. A situação ainda é dada como irreversível, e o artista segue em estado grave.



Ainda em junho, o funkeiro foi internado no hospital para tratar uma insuficiência cardíaca e renal, mas MC Marcinho precisou continuar internado por conta da piora.



De acordo com as regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor deve atender condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão, e este não seria o caso de MC Marcinho.



