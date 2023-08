Apresentadores que descumpriram regras das emissoras e foram demitidos

Com egos inflados e iludidos com a popularidade em redes sociais, alguns apresentadores se sentiram no direito de passar por cima das hierarquias das emissoras em que trabalharam e resolveram simplesmente desrespeitar as regras impostas pelas empresas. E muitos já fizeram isso explicitamente. Um dos lugares que mais acumula profissionais que se sentiam acima do bem e do mal é a Jovem Pan. Mas como toda tolerância tem limite, eles extrapolaram e foram sumariamente demitidos. Veja alguns exemplos: