Reprodução A artista opinou sobre o presente que Jojo deu a seu namorado

As brigas entre Cariúcha e Jojo Todynho ganharam um novo capítulo. Desta vez, a funkeira opinou sobre o presente que Jojo deu a seu namorado, um carro novo. De acordo com a eterna Garota da Laje, a cantora teria comprado seu namorado com o veículo.



Nos Stories do Instagram, Cariúcha disparou aos risos: "A frase do dia é: 'Não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa? Cadê a boa que tem que pagar macho pra ter? Porque se não pagar macho, não tem macho".

"Elas dizem que elas são as boas. Eu que sou a boa. Porque meu amor, por isso que eu te falo, valorizem as prostitutas, porque prostituta é pelo contrário. A gente recebe, a gente não paga, querida. É eles que pagam a gente. Bom dia", completou.

Cariúcha joga indireta dizendo que Jojo comprou o namorado com um carro.



pic.twitter.com/mwPRis2xB0 — Paola Debochada (@PaolaDeboche) August 24, 2023





Nas redes sociais, internautas repercutiram as falas de Cariúcha. "Essa moça parece que vive na sombra de Jojô. Ela só consegue aparecer surfando nessa onda. Acho feio", disse um dos usuários. "Enquanto isso ela vive só de cuidar da vida da Jojo", comentou outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko