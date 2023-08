Reprodução SBT demitiu o humorista Eros Prado (à esq.) após comentário infeliz sobre morte do pai do jogador Mosquito

O SBT não passou pano para o humorista Eros Prado e o demitiu da equipe de comentaristas esportivos na manhã desta quarta-feira (23) após ele fazer uma piada de mau gosto sobre a morte do pai do jogador Gustavo Mosquito, durante a partida do Corinthians contra o Estudiantes, pela Sul-Americana, na noite de ontem (22), durante a transmissão da emissora pelo canal do YouTube.







À coluna, a emissora ainda confirmou que Eros não será mais convidado para o Jogo dos Pontinhos --quadro do Programa Silvio Santos em que fez diversas participações-- e também será retirado do elenco de A Praça É Nossa.

O comentário infeliz foi feito já nos acréscimos finais da partida, quando Mosquito se encontrou diante de uma oportunidade de marcar gol para o time paulistano, mas a desperdiçou e não mudou o placar da partida. Para zombar da situação, Eros disse que o jogador "chutou a bola para o pai dele".

Para agravar ainda mais a situação, a transmissão digital do SBT falava sobre o retorno de Mosquito ao Corinthians após passar um período de dez meses longe dos campos para se recuperar de uma lesão. E na sequência, foi citada também a morte de Gerson Dutra, pai do jogador. E foi neste momento que Eros Prado fez a piada infame. A emissora não aprovou e o demitiu sem pensar duas vezes.

"O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", disse a emissora em comunicado.

Pegou mal

Mosquito tomou conhecimento das falas de Eros minutos após deixar o campo, e usou suas redes sociais para reprovar o comentário do humorista, além de reforçar que um limite havia sido ultrapassado. Ainda em campo, em entrevista aos jornalistas que o abordaram, ele também manifestou sua revolta sobre o caso.

"Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito e nada justifica o meu erro, mas falar que eu chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, eu não aceito", desabafou.

Eros Prado foi duramente criticado por suas falas, e também demonstrou arrependimento em tempo recorde. Ele foi às redes sociais na madrugada desta quarta-feira, horas antes de ter sua demissão decretada, para se desculpar com Mosquito por suas falas infelizes.

"Eu não ia conseguir descansar e dormir sem saber que o meu pedido de perdão não havia chego até o Gustavo e à Rafaela [esposa do jogador]. No jogo de hoje, eu errei demais no comentário. Assim que eu fiz o comentário, eu senti na hora. Não é o tipo de pessoa que eu sou, doeu em mim. Eu falei: 'não, por que eu fiz isso, falei isso?'. Quando acabou o jogo, eu falei com o pessoal que precisava entrar em contato com o Gustavo, ninguém tinha o contato dele e decidi postar um vídeo. Postei um vídeo pedindo desculpas para o Gustavo, para a Rafaela e para a família dizendo o quanto eu estava envergonhado. Sei o quanto podia doer nele porque eu também perdi meu pai, ele faz muita falta para mim", disse ele em trecho do vídeo.