Famosos que riram da desgraça de Larissa Manoela para ganhar hype

Thomaz Costa

Ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa precisou mais uma vez se humilhar para conseguir atenção. Os atores ficaram juntos entre 2013 e 2015, e mesmo anos depois o ator continua surfando no sucesso da ex-namorada, até mesmo quando isso envolve problemas familiares. Após a participação de Larissa no Fantástico, Thomaz usou suas redes sociais para publicar um vídeo justificando que os pais da atriz fizeram isso tentando acertar, "querendo o nosso bem". A atitude foi extremamente reprovada pelos internautas, que o acusaram de querer fama e não superar o fim do relacionamento com a artista.