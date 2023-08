Reprodução/Divulgação Hamburgueria é criticada após usar caso de Larissa Manoela em Marketing

O impasse profissional e familiar de Larissa Manoela ganha novos capítulos e repercussão à medida em que a vida da atriz é cada vez mais esmiuçada pela midia. Desde que a artista expôs detalhes do controle prevalente dos pais na carreira em entrevista ao Fantástico ( Globo ), a condição da jovem virou meme nas redes sociais e foi usada até como estratégia de venda de produtos -- marketing feito pela empresa Cabana Burger que indignou seus consumidores.







No dia seguinte à transmissão da reportagem de Larissa no Fantástico, na segunda-feira (14), a empresa paulista conhecida no ramo de hambúrgueres artesanais publicou uma imagem cômica em sua conta oficial no Instagram em alusão ao áudio em que a artista -- que tem um patrimônio de cerca de R$ 18 milhões -- pedia um PIX ao pai para comprar "um milho, um sorvete, um mate aqui na praia".

O pedido inusitado de dinheiro da atriz para comprar os produtos virou chacota nacional e, de quebra, gancho lucrável para a empresa divulgar o Mate Cabana, chá mate vendido pela hamburgueria.

Na publicação, os responsáveis usaram como base o meme e adaptaram: "Toma Lari, o mate eu garanto". Na legenda, acrescentaram: "Alô, Maria Joaquina! [papel vivido pela atriz em Carrossel]. Eu ainda não tenho o milho (ainda), mas o Mate Cabana tá rolando e pode pagar no pix se quiser", ironizou. Confira a publicação:

Nos comentários da publicação, os internautas demonstraram repúdio à postura do Cabana, que utilizou uma situação delicada e polêmica o bastante em nível judicial para promover o produto. Em algumas das respostas, a própria empresa chegou a replicar, mas de maneira irônica e insensível. Confira:



Reprodução/Instagram Internautas criticam postura da empresa Cabana Burger em post nas redes sociais

































Reprodução/Instagram Internautas criticam postura da empresa Cabana Burger em post nas redes sociais





























Reprodução/Instagram Internautas criticam postura da empresa Cabana Burger em post nas redes sociais





Implicações jurídicas

De acordo com a advogada Halyne Marques, especialista em direito digital, o uso da polêmica da atriz para fazer marketing se encaixa como uma situação vexatória. "Nesse caso, estão fazendo piada com uma situação grave; judicial e cívica. Se a Larissa sentir que a honra dela foi atingida, a jovem pode processar o Cabana Burger por difamação", disse.

A coluna também entrou em contato com a assessoria da artista a respeito do caso, que alegou: "Tudo o que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz Larissa Manoela, da advogada do caso, Patrícia Proetti, e dos comunicados divulgados na semana passada", disse a nota.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho