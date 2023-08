Reprodução Um grande paixão da rainha morreu neste mês

A rainha Camilla Parker Bowles, casada com o rei Charles III, sofreu uma grande perda neste mês. O seu primeiro amor, Kevin Burke, morreu aos 77 anos e seu funeral será realizado no início de setembro.



A morte do rapaz trouxe à tona a história de romance entre ele e Camilla. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, os dois se conheceram logo após o aniversário de 15 anos de Parker, no bairro Knightsbridge, em 1965.

Em 2012, Burke comentou publicamente sobre o namoro com a esposa do rei Charles III na biografia A Duquesa da Cornualha, Sua História e Segredos: "Tive a melhor e mais divertida parceira que você poderia desejar. Camilla era imensamente popular e, embora não fosse uma beldade, era atraente e sexy".

"Fiquei com Camilla todo aquele ano. Suponho que estávamos apaixonados e, então, ela me abandonou. Por quê? Bem, a resposta curta é que ela estava se divertindo em Londres", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko