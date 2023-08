Reprodução/Carol Caminha/Gshow A influenciadora está envolvida em um inquérito policial

A ex-bailarina do Faustão Bruna Canuto foi indiciada pela Polícia Civil pela prática de supostos crimes, como extorsão, denunciação caluniosa, calúnia, injúria e difamação. Nos últimos dias, o inquérito foi apresentado ao Ministério Público da Bahia, que analisa e decide se o caso irá à Justiça.

Recentemente, uma decisão judicial derrubou o perfil de Bruna no Instagram, que contava com cerca de 1 milhão de seguidores. De acordo com o site Alô Juca, que teve acesso ao processo que tramita na 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Bruna enviou um áudio em que estaria extorquindo um empresário com quem se relacionou e disputa a guarda do filho.

"Eu tenho uma outra sugestão pra não expor foto, tudo que eu tenho aqui e tudo que eu passei, porque eu vou realmente por nos veículos de comunicação. Se ele fizer a rescisão do contrato e tudo que ele pagava de condomínio, aluguel, se ele passar pra mim aumentando a minha pensão, eu posso não fazer nada", disse.

Na gravação, a influenciadora ameaça o empresário e ressalta que ele é uma pessoa importante e com aliados, mas que ela também. "Ele tá achando que ele é grande, que ele é importante. Fale pra ele que eu tenho amizade fortíssima na vara de família com juiz. Não se meta comigo não, fale pra ele não se meter comigo", disparou.

"Ele tem gente importante do lado dele, eu também tenho, ele conhece delegado, eu também conheço que paga pau pra mim horrores, todos esses", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko