Reprodução/Instagram O advogado afirmou que a atriz pode entrar na Justiça contra os próprios pais

Larissa Manoela poderá recorrer à Lei Maria da Penha contra os pais, Silvana e Gilberto Taques, por violência patrimonial e psicológica. O caos da família da artista tem rendido diversos capítulos, e o advogado Emanuel Pessoa trouxe com exclusividade à coluna mais explicações.

Emanuel é advogado especializado em Governança Corporativa, Direito Societário, Contratos e Disputas Estratégicas, e deu mais detalhes à coluna sobre o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais.

"A Lei Maria da Penha também abrange um negócio chamado violência patrimonial. Quando a vítima é prejudicada no uso do dinheiro dela, do patrimônio dela, dos bens dela. Então nesse caso da Larissa Manoela, o que ela sofreu foi violência patrimonial", explicou.

Em relação ao patrimônio de R$ 18 milhões, Emanuel relatou que o problema está nesses bens estarem nas empresas: "Precisaria analisar com mais cuidado, a maior parte do patrimônio está em nome das empresas que eles [pais] controlam a maioria. Então, realmente o proprietário final do patrimônio acaba sendo os pais e não ela".

"Ela poderia tentar reaver os bens, porque quando o patrimônio dela, quando esse patrimônio foi adquirido a maior parte, ela era menor de idade e incapaz, e também pelo fato de que teoricamente quem deveria ter o dever fiduciário para cuidar da carreira dela a teria enganado", completou.

O advogado reforçou que o maior problema dessa situação é que quando tudo isso começou, a atriz era menor de idade. "Onde estava o Ministério Público quando a Larissa Manoela era menor? Porque o Ministério Público tem o dever de zelar pelos menores. Então por que o Ministério Público não zelou por essa moça? Por que o Ministério Público não defendeu os interesses da Larissa Manoela. Então a gente tem uma falha grosseira aí que deveria ser enfrentada", questionou.

Problemas familiares



A atriz Larissa Manoela e seus pais começaram a enfrentar problemas nos últimos meses. Tudo ficou ainda mais intenso após Silvana e Gilberto enviarem uma carta aberta ao Fofocalizando, comentando sobre os atritos familiares.

Em contrapartida, a artista deu uma entrevista ao Fantástico e acusou os pais de invadirem sua privacidade, não lhe darem acesso ao próprio dinheiro e de receber mensagens insensíveis dos pais.

Em um dos últimos momentos, Silvana menosprezou religião do noivo da filha em uma das mensagens disponibilizadas pela atriz durante sua participação no Fantástico.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko