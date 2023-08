Reprodução/Instagram Mãe de Larissa Manoela fala de família de André Luiz Frambach

A religião de André Luiz Frambach e sua família veio à tona em nova divulgação das mensagens trocadas por Larissa Manoela e sua mãe na noite de Natal do ano passado. O trecho, omitido pelo Fantástico, foi divulgado em um print da conversa em que Silvana Taques direciona preconceito religioso ao noivo da filha. As informações são de Lucas Pasin, do Splash UOL.







Após dizer "você fez as suas escolhas e eu também", Silvana, cinco minutos depois, completa: "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu, em tom de deboche.

O pai de Larissa é evangélico, e a mãe é católica. A atriz estudou em um colégio Adventista [mantido e orientado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia] na infância. Nas conversas com os pais da artista, eles demonstravam incômodo com a religião de André. O ator e a família seguem o espiritismo com ensinamentos de Allan Kardec.

Confira o print da conversa:

De acordo com uma fonte próxima de Larissa Manoela, "qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio do André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião", afirma.

Ainda de acordo com fontes, o Fantástico optou por não exibir a última fala de Silvana na intenção de não entrar na questão do "relacionamento familiar" e levantar outras pautas que não tivessem relação com a briga pelo dinheiro.

A relação entre Larissa Manoela e os pais começou a se desgastar nos últimos três anos quando a atriz e a mãe começaram a bater de frente sobre decisões que afetavam a carreira e a vida pessoal de Larissa, principalmente após completar 18 anos.



Diante dos conflitos, Larissa acabou abrindo uma empresa e passou a gerenciar a própria carreira. Já Silvana e Gilberto quebraram o silêncio, no início do mês, por meio de uma carta aberta enviada ao Fofocalizando (SBT). "É verdade que nos abdicamos há anos de nossas carreiras pelo sonho da nossa filha. Jamais nos arrependemos disso".

Diante da manifestação dos pais, Larissa concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo), no domingo (13) e afirmou ter deixado um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões para os pais.

Na entrevista, a atriz afirmou que o acesso ao próprio dinheiro era controlado pelos pais, que a participação nas empresas era menor do que ela imaginava e que vem enfrentando dificuldades para formalizar o afastamento dos pais da gestão da própria carreira.

Mas pais da atriz, por meio de nota oficial enviada ao Fantástico, negaram as acusações feitas pela filha e disseram que ela distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho