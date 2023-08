Reprodução/Instagram A mulher revelou detalhes da relação entre Larissa e Silvana

Nesta segunda-feira (21), o programa Balanço Geral SP, da Record, trouxe mais informações que chocaram os internautas que acompanham a crise na relação familiar de Larissa Manoela e seus pais. Uma funcionária que trabalhou na casa da atriz por algum tempo --e teve a identidade mantida em sigilo-- presenciou brigas, detalhando inclusive que Silvana Taques quebrou o dente da filha.

De acordo com o apresentador Reinado Gottino, as acusações são sérias: "A ex-funcionária acusa a mãe da atriz de ser violenta e já ter até quebrado o dente da atriz em uma briga".



"Ela alega ainda que a mãe chegou a maltratar os bichos de Larissa, por saber do amor que ela tinha pelos animais. Além disso, a mãe teria se passado pela atriz para terminar namoros anteriores", completou.



A reportagem completa e com mais desdobramentos do ocorrido será exibida no quadro Hora da Venenosa, apresentado por Fabíola Reipert, na Record. "É muito forte. É uma pessoa muito próxima que a gente vai trazer aqui", explicou.



URGENTE! Testemunha revela que Silvana, mãe de Larissa Manoela, agredia fisicamente a atriz ao ponto de quebrar o dente da própria filha. Acompanhe o #BalançoGeral desta segunda-feira (21) para saber mais informações sobre o caso. pic.twitter.com/Ghse0ndJ0Z — Balanço Geral (@balancogeral) August 21, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko