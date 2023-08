Reprodução A modelo apresenta quanto ganha pelo seu programa

A modelo Andressa Urach revelou que cobra R$ 15 mil por uma hora de programa com seus clientes. A ex-participante de A Fazenda deixou claro que não se importa com as críticas que recebe por usar sua imagem como forma de trabalho: "Meu corpo é um produto".

Nesta quarta-feira (23), Andressa participou de uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e foi questionado sobre assuntos polêmicos envolvendo a forma de ganhar dinheiro. A modelo informou que planeja usar os valores que ela tem recebido com sexo para conseguir uma aposentadoria tranquila.



"Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensa no meu futuro, no futuro dos meus filhos", explicou.

Durante a entrevista, Andressa mostrou um extrato de sua conta bancária, exibindo o valor de R$ 666 mil. Em seus trabalhos, a influenciadora cobra R$ 15 mil por hora. "Eu ganho bem", comentou.

A mãe de Arthur ainda contou que seu próprio filho produz e grava os conteúdos adultos. "Ele é fotografo, ele ama fotografia, como essa parte está dando muito dinheiro, eu pensei: 'Prefiro dar o trabalho para ele'. A gente está trabalhando junto, é um trabalho extremamente profissional", certificou.

"Ele gosta da profissão, ele é fotógrafo. Ele quer trabalhar com isso. Ele é um homem já, tem 18 anos, foi uma decisão dele também", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko