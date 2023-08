Reprodução/Instagram O influenciador compartilhou o relato nas redes sociais

O influenciador Luís Matos, ex-participante do De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 2, viveu um verdadeiro pesadelo na noite de terça-feira (22). Em seu Instagram, o DJ contou que foi vítima de um assalto ao realizar um passeio no Rio de Janeiro, e acordou em um hospital sem roupa e sem celular.



Nos Stories, Luís apareceu visivelmente abalado e mostrou os machucados em seu rosto e joelho. "Oi, gente. Preciso contar uma coisa pra vocês. Fui assaltado ontem aqui no Rio e tô desesperado, tô pelo celular do meu amigo", escreveu.



Nos vídeos, o influenciador explicou que estava na Pedra do Sal com seu amigo, e na saída pararam para comer. Neste momento, um homem muito simpático teria colocado boa noite Cinderela em sua bebida. "Sabe quando você não desconfia de ninguém? Última coisa que consigo lembrar é que estava bebendo, e do nada eu apaguei", relembrou.



"Quando eu acordei foi aqui no hospital municipal do Rio de Janeiro, sem celular, sem camisa. O cara levou até minha camisa. E tipo assim gente, foi desesperador. Eu estou desnorteado com tudo o que aconteceu. Desnorteado e assustado", contou visivelmente abalado.

Sobre os machucados, Luís disse que não sabe se quando estava dopado tentou entrar em uma luta corporal com o moço para conseguir seu celular de volta. "Eu não consigo lembrar de nada. Eu vou ficar bem porque tenho saúde e disposição", tranquilizou os seguidores.



O DJ revelou que vai ficar um tempo sem celular para se recuperar dos acontecimentos, e agradeceu pelo carinho que recebeu dos seguidores: "Não vou conseguir responder todo mundo, mas obrigado pelas mensagens e se cuidem de verdade. Essas marcar no meu rosto não vão me deixar esquecer isso por um longo tempo".



Durante sua participação no De Férias com o Ex, Luís entrou como ex-namorado de Rico Melquiades. No reality show da MTV, o ex-casal protagonizou inúmeras brigas intensas, mas também se renderam ao edredom.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko