Fora das comemorações dos 30 anos do É o Tchan, desde que Débora Brasil deixou o grupo e foi substituída por Scheila Carvalho em 1997, a ex-dançarina tomou outro rumo em sua vida. Cristã e missionária, recentemente a religiosa participou do Culto da família em uma igreja evangélica em São Paulo, onde deu seu testemunho de vida com Deus e falou dos tempos, segundo ela, de "pecado", quando completava o trio de dançarinos ao lado de Carla Perez e Jacaré.

"Eu não sabia que eu ia poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa, que é a presença do Senhor. Que traz para perto de nós pessoas do coração Dele. Que afastam pessoas que querem destruir a nossa vida. O senhor olhou para mim, mesmo errada, pecadora, suja do pecado, ali, subindo e descendo e, às vezes, as pessoas vinham e me entregavam o folheto e diziam: 'Débora, Deus tem um plano para sua vida'. E eu estava com a vida destruída emocionalmente", disse.







Ainda na "pregação", Débora afirmou que "a estrutura emocional e psicológica" que ela achava que o "sucesso e o dinheiro poderia trazer", "não veio" e diz que, na época em que dançava no grupo, chegou a ficar doente emocional e psicologicamente.



"A minha alma estava a cada dia clamando, buscando por socorro. Eu fui ficando cada vez mais doente, emocionalmente e psicologicamente, mas eu estava no palco com um sorrido aberto. Mas o meu coração gritava. Era uma tristeza constante quando as luzes dos palcos se apagavam, e a maquiagem e o meu figurino saíam. O meu travesseiro recebia as lágrimas. Eu não queria mais. Não queria ser triste e passar pelo sofrimento que eu passava. Mas o nosso Deus perdoa aqueles que se arrependem de fato", completou.

Débora segue morando em Salvador, na Bahia, e mantém contato nas redes sociais com Carla Perez, Jacaré e Scheila Carvalho.

* Texto de Lívia Carvalho

