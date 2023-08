Reprodução/Instagram A produtora foi promovida a apresentadora da CNN Brasil

Após Stephanie Alves pedir demissão na manhã desta segunda-feira (25), a produtora Ludmila Candal assumirá a vaga deixada e estará no comando dos blocos de Esporte no CNN Novo Dia e no Live CNN a partir da próxima semana. A nova apresentadora é uma aposta do canal de notícias, que vem se destacando nos bastidores.



Ludmila trabalha na CNN Brasil desde março de 2020, ou seja, desde a estreia do canal no país. A profissional foi contratada como produtora freelancer, mas foi crescendo no canal e acabou de ser promovida a apresentadora titular.

Além disso, a produtora nunca havia trabalhado como apresentadora antes, mas já teve algumas oportunidades no vídeo em plantões de fim de semana ou em substituições pontuais. Mesmo em poucas aparições, Ludmila agradou a chefia e ganhou uma efetivação.

Ao longo de quase três anos no canal, Ludmila já trabalhou como redatora, produtora de conteúdo e assistente de conteúdo. Antes de entrar na CNN Brasil, já atuou em outras empresas como a rádio Nova Brasil FM, AACD, Grupo Cobram, Sistema Globo de Rádio e CBN.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko