Após romper com a Globo em março deste ano, a jornalista Fernanda Gentil migrou para a CazéTV, canal do YouTube onde realizou a cobertura da Copa do Mundo Feminina. De acordo com a apresentadora, ela deixou a TV para conseguir conciliar a maternidade e a carreira profissional.



Em seu Instagram, a apresentadora publicou um desabafou sobre os 35 dias em que esteve na cobertura da Copa do Mundo Feminina. Fernanda é casada com a jornalista Priscila Montandon, e tem dois filhos, Lucas e Gabriel. Com isso, a jornalista desabafou sobre a montanha-russa de sentimentos e dificuldades que enfrenta com a distância.



"Acordava louca de vontade de estar com eles e dormia consciente e conformada de que tudo aquilo ali era também por eles. Um mix entre o êxtase de voltar a exercer esse papel dentro da profissão pela qual sou tão apaixonada e a saudade dilacerante dos meus que deixei em casa", escreveu.



"Há muito tempo eu não ficava tanto tempo longe, e aí eu lembrei mais um motivo pelo qual tomei a decisão tão difícil para mim de mudar a maneira como eu trabalharia com esporte --foi (também) para não precisar mais viajar tanto" , completou.

Ainda assim, Fernanda agradeceu pela oportunidade de trabalho, e contou mais sobre sua rotina profissional: "Ela me exige estudar, pesquisar e ler --e eu me sinto produtiva. Ela me faz entrar ao vivo --e eu me sinto viva. Me dá a chance de informar, divertir e comunicar, que é o que eu sinto que nasci para fazer".



"Quem exige de você o sucesso rápido, na verdade, nunca venceu na vida. Quer dizer que fracasso mesmo não é errar o alvo; mas sim, nem colocar a flecha no arco. Por fim, e o mais importante, obrigada minha família e amigos por, em mais um capítulo da minha agitada e nada previsível caminhada, eu olhar para o lado e enxergar cada um de vocês", desabafou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.