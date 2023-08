Sexta-feira, 25 de agosto

Lucinda marca o encontro de Aline com o geólogo Miguel. Lucinda paga a fiança para libertar Andrade. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene diz a Vinícius que precisa das terras de Aline e propõe ao geólogo que seja seu aliado. Caio abraça Jonatas ao saber que eles são irmãos. Anely comenta com Luigi que Agatha tem alguma ligação com Gentil. Jonatas avisa a Caio para tomar cuidado com Agatha. Irene flagra a atriz que dizia ser mãe de Luigi fazendo teatro na rua. Jonatas procura Graça, dizendo que aceita se juntar a ela para separar Aline de Caio. Irene garante a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer Agatha.