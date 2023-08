Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Faustão atualizou estado de saúde durante internação





O novo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein acaba de confirmar que o apresentador Fausto Silva está internado na UTI e terá que se submeter a um transplante de coração. Ele foi incluído na fila de pacientes que necessitam do órgão, e agora sua equipe médica tentará provar que ele é um paciente de prioridade grave para conseguir fazer o quanto antes o procedimento.





No comunicado, publicado em primeira mão pelo jornalista Flávio Ricco, o hospital informou que o apresentador está internado desde o dia 5 de agosto para um tratamento de insuficiência cardíaca, problema que ele vem enfrentando desde 2020.

"Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a nota do hospital.

"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", conclui o comunicado, assinado pelos médicos que atendem o apresentador.

Na última sexta-feira (18), o apresentador chegou a gravar um vídeo, publicado nas redes sociais de seu filho, João Guilherme Silva, onde tranquilizava os fãs e seguidores, afirmando que estava bem e aguardava os encaminhamentos médicos para se submeter a uma cirurgia. Ele, no entanto, não havia dado nenhum detalhe sobre sua real condição e tampouco comentou qual seria o procedimento pelo qual passará.

"Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que, para quem goste de mim, reze por mim", disse ele na ocasião. "Minha família é maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", completou.