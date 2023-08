A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 21 a 25/08

Terça-feira, 22 de agosto

Ocorre uma falha no sistema do Monter Mercado danificando os monitores do comércio. Clara explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que “Extraordinarium” era uma brincadeira antiga que ela jogava com os amigos, mas que não se lembra como é. Dimitri, Ellen, Ian e Nath descobrem que Clara doou ao ferro-velho o pedal que estava na estufa (Pedal da Honra do Pedalzera). Os clientes do Monter Mercado não conseguem comprar no estabelecimento e Vera acredita que hackearam o sistema. Mauro e Mariana se encontram na sorveteria; Lívia passa em frente ao local e nota Mariana com o judoca. Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão até o ferro-velho, eles esbarram com Claudio e Ellen o reconhece. Dimitri, Ellen, Ian e Nath pegam um pedal parecido com o Pedal da Honra e vão embora do local. Fausto deseja fazer uma peça teatral sobre o bairro na Festa da Árvore; Hélio sugere que Fausto solicite patrocínio para Leandro. Romeu recebe um pacote anônimo. As crianças pensam o que fazer no show de talentos da Festa da Árvore. Nando leva Rosalina para conhecer seu quarto. Fausto convence Leandro que aprova o patrocínio para o espetáculo na Festa da Árvore. Dimitri, Ellen, Ian e Nath enganam Pedalzera com o falso pedal. Posteriormente no Armazém, Lívia diz para Julieta que viu Mauro com Mariana, Daniele escuta a conversa de longe e fica com ciúmes. Sem querer, Lívia revela a Julieta que Alex a chamou para integrar o grupo do Lado Torre.