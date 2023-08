Marcos Mesquita/Divulgação Marisa Orth em cena da peça "Barbara"





Keila Bazilio, de 29 anos, e Diogo Giovanni Almeira Santos, de 30 anos, foram condenados nessa quarta-feira (16) por estelionato e terão que pagar multa por aplicar um golpe de R$ 25 mil na atriz Marisa Orth, em novembro de 2019. Segundo o colunista Rogério Gentile, do Uol, a juíza Ana Cláudia dos Santos Sillas aplicou-lhes uma pena de um ano de reclusão em regime aberto, mas a punição foi substituída pelo pagamento de um salário mínimo cada a uma instituição beneficente.







De acordo com o processo, Marisa estava prestes a viajar quando recebeu um telefonema de uma pessoa que se passava por uma atendente do banco. A interlocutora afirmava que a instituição financeira havia identificado transações irregulares na conta da artista e pediu para que ela dobrasse o cartão de crédito e entregasse a um motoboy do banco. Orth, então, seguiu as instruções.

Depois, eles bloquearam o celular de Marisa remotamente, impedindo que a atriz conseguisse bloquear o cartão pelo aplicativo do banco. Com os dados do cartão, os criminosos gastaram mais de R$ 25 mil em valores corrigidos pela inflação.

O casal ainda pode recorrer. A defesa de Keila e Diogo, a advogada Rafaela Steinmeyer, disse à Justiça que denúncia feita pelo Ministério Público não trouxe provas do seu envolvimento. "Não há como acusar ou condenar um indivíduo através de meras especulações", declarou no processo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho