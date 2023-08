Reprodução/Muller Imóveis Conheça a nova mansão que Larissa Manoela comprou por R$ 4 milhões

Após romper com os pais em uma batalha judicial por patrimônio de R$ 18 milhões, Larissa Manoela deixou a mansão onde morava em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca e se mudou para um imóvel avaliado em R$ 4 milhões no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janiero. É a primeira vez que o nome da atriz de 22 anos aparece como proprietária.



O imóvel, onde a atriz viverá com o noivo -- o ator André Luiz Frambach, foi comprado por ela há cerca de dois meses com o dinheiro de um empréstimo que a jovem fez. O valor do condomínio sai a R$ 1,2 mil mensais. Já o IPTU custa R$ 6.350 anual.

Larissa Manoela, que paga uma importante quantia mensal pelo dinheiro emprestado, contou ao Fantástico que, mesmo sendo responsável pelos recursos utilizados em outras aquisições, ao longo dos 18 anos de carreira, é o nome dos pais que consta nas escrituras.

A jovem ainda revelou que deixará sua fortuna avaliada em pouco mais de R$ 18 milhões para os pais. "Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar conforto necessário para os meus pais", disse em reportagem exibida nesse domingo (13).

Em 382 m de área construída e 349 m² de terreno, o imóvel tem três andares e piscina aquecida. No primeiro pavimento há uma ampla sala em três ambientes, lavabo, cozinha, área de serviço e dependência completa. No segundo andar, três suítes, a suíte master com closet e salão de banho banheira de hidromassagem, cuba dupla e chuveiro duplo. Já no terceiro pavimento fica um sótão com espaço para multiambientes e banheiro de apoio.

A mansão também conta com área gourmet integrada a sala, banheiro de apoio, churrasqueira e forno de pizza

Larissa morou em uma mansão de R$ 8 milhões no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca. O imóvel estava na empresa que ela tinha com os pais, Gilberto Elias e Silvana Taques, e agora está sendo vendido por eles pela quantia R$ 10 milhões.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho