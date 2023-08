Reprodução Jesuita Barbosa com Cícero Ibeiro













O relacionamento de Jesuita Barbosa e Cíero Ibeiro chegou ao fim em pouco mais de um ano. O casal vinha passando por momentos um tanto quanto conturbados. Em um deles, exposto exclusivamente pela coluna, os dois foram vistos trocando tapas e empurrões em um show . Mas a polêmica se tornou, de fato, pública quando o ator fez uma postagem alegando agressão do parceiro, mas o post logo foi apagado.





Após o rompimento, no entanto, o ex-casal mantêm a guarda compartilhada de um cãozinho que foi adotado no início do ano, quando foram morar juntos em São Paulo.

O término, segundo o Extra, pode ser reversível, segundo uma fonte próxima ao ator, já que eles vivem se reencontrando por causa do "filho". Mas Jesuita quer ficar longe dos holofotes até a poeira baixar.

Polêmica

No dia 17 de julho, Jesuita Barbosa, o famoso Joventino da novela Pantanal, da Globo, fez uma postagem um tanto quanto misteriosa em seu Instagram. Em suposta alusão ao namorado Cícero Ibeiro, o ator direcionou às iniciais C.I.: "Me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner", escreveu em um plano de fundo escuro no story, que em seguida, foi apagado.

Menos de 48h depois, o ator se pronunciou sobre o post polêmico e negou a agressão . "Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta", afirmou em entrevista à jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

"Não fui agredido fisicamente ou verbalmente, nem sofri nenhum ato abusivo" garantiu. "Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", finalizou.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho