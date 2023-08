Divulgação A atriz revelou detalhes do acontecimento que marcou sua vida

Na última quarta-feira (16), em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, do UOL, a atriz Ingrid Guimarães relembrou que sofreu um aborto durante as gravações do filme Loucas pra Casar, em 2014. "Você se culpa o tempo inteiro", disse.



"Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no Loucas para Casar. Tanto que eu não consegui nem fazer o 2, porque tem uma lembrança para mim muito forte. Eu estava grávida, o diretor sabia, e ninguém mais", revelou.

Além disso, a artista comentou sobre a chegada aos 50 anos, e que apesar da perda do bebê não ter relação com o trabalho, ela se culpou pelas cenas que gravou durante a produção do filme.

"Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas [a perda] não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito, perdi por má-formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro", explicou.

"Eu estava no auge, tinha conseguido meu sonho, que era fazer protagonista de cinema. Então eu não queria parar. Trabalhei grávida da Clara até os 8 meses, fazendo novela, super tranquilo. Mas eu tinha 36. Uma mulher de 40 é uma mulher de 40. Me arrependo de não ter baixado minha bola na época, de não ter negado algumas coisas", completou.

Por fim, a atriz contou que gostaria de ter tido outro filho: "Mas é uma questão que já resolvi, fiz muita constelação familiar. Trabalhei muito o processo terapêutico de não ter [outro filho]".