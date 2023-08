Davi Borges/Divulgação Marina Smith apresenta a edição deste ano do Miss Bumbum





A modelo Marina Smith, apresentadora da edição deste ano do concurso Miss Bumbum, não deve sair tão cedo dos holofotes. Pelo contrário, o público deve ter a chance de conhecer melhor a musa nos próximos meses. A coluna apurou que Marina Smith foi sondada para participar da próxima edição de A Fazenda. A previsão é de que o reality show da Record comece em 19 de setembro, o que daria tempo suficiente para a modelo encerrar os trabalhos com o concurso de beleza.





O reality com temática rural, em sua 15ª edição no Brasil, deve contar com um número recorde de participantes, chegando a 26 pessoas. A produção da Record trabalha a todo vapor para formar o elenco deste ano, ao mesmo tempo em que reforça o sigilo para evitar que algum nome vaze antes do anúncio oficial.

De todo modo, segundo fontes da produção, Marina Smith é um dos nomes cotados para a edição de 2023. Com carreira internacional estabelecida, a modelo ficou ainda mais popular no ano passado, sobretudo durante a Copa do Mundo disputada no Catar.



Marina, que já passou temporadas no Oriente Médio e tem contato próximo a sheiks e jogadores de futebol que atuam naquela parte do mundo, foi considerada a musa do Mundial.

O ganho de popularidade contribuiu para que Marina fosse escolhida como apresentadora do Miss Bumbum 2023, o que despertou a atenção da produção de elenco do reality. No momento, ela se dedica totalmente à produção da final do concurso de beleza, que acontece nesta sexta-feira (18), em evento fechado para a imprensa e convidados, em São Paulo.

No passado, durante a Copa do Mundo, quando indagada se participaria de algum reality show no Brasil, Marina Smith respondeu que toparia viver a experiência. "Se um dia me ver em um reality, pode esperar que vou entrar para ganhar", afirmou a musa.