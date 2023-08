Reprodução/Instagram A cantora recebeu diversas críticas após lançar nova música

A cantora Luísa Sonza foi surpreendida com a perda de seguidores após lançar o single Campo de Morango. Ao todo, a artista já contou com a saída de mais de 100 mil seguidores de seu Instagram, que não curtiram a prévia da música publicada nesta semana.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, a artista explicou que optou por esta ser a primeira música do álbum justamente para provocar os haters. "Todo mundo duvidou de mim, queriam que eu chegasse com uns 'conceitão', tipo Surreal, Penhasco 2... Eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar Campo de Morango. E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade", contou.

Apesar do clipe ter sido extremamente comentado nas redes sociais, a repercussão tornou-se bem negativa e a qualidade do material foi duramente avaliada. Com isso, Luísa perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram.

"Luísa Sonza perdendo 100 mil seguidores depois do lançamento de Campo de Morango. Muito triste, não vi isso acontecendo com jogador famoso que traiu a esposa grávida. A sociedade é muito machista", comentou um usuário.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a cantora revelou que o álbum Escândalo Íntimo contará uma história. "O álbum é a história de um relacionamento do início ao fim. É um relacionamento tóxico e abusivo acima de tudo comigo mesma. Ele conta com quatro blocos, 26 músicas e é um álbum muito longo", explicou.

"Todas foram baseadas em sonhos e pesadelos meus. E todo o visual é uma viagem. Acontece um monte de coisa por lá. Teremos vários ritmos [no álbum]. Tem muita música brasileira, uma das maiores referências desse álbum é essa", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko