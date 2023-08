Reprodução/Instagram A atriz revelou mudanças que sofreu ao participar do reality show

A atriz Carol Nakamura, semifinalista do reality show No Limite, da Globo, detalhou como foi sua vivência no programa, além de transformações físicas que sofreu devido aos desafios. "Nunca fiquei tão magra, tão enfraquecida", revelou.



Em entrevista ao O Globo, a ex-bailarina do Domingão do Faustão contou: "Eu perdi muito peso. Acho que perdi em torno dez quilos. Nunca fiquei tão magra, tão enfraquecida. Me assustei quando vi que eu estava muito magra através do reflexo do Rio. Mas, assim que voltei (para o Rio de Janeiro, onde mora), fiz acompanhamento médico e refiz meus exames para saber o que estava faltando para repor. Estou voltando aos poucos".



As gravações de No Limite já acabaram, mas nem mesmo os ex-participantes sabem quem foi o ganhador. A produção realizou a gravação de vários finais diferentes, e Carol, Dedé, Fulý, Greici e Raiana estão no aguardo do episódio ir ao ar.



"Quando eu aceitei o convite, não imaginava ir tão longe. Mas uma certeza eu tinha: que eu jamais iria desistir. Eu fiquei muito feliz, porque eu descobri qualidades e características que eu não conhecia. Eu não imaginava, por exemplo, que eu fosse ser uma pessoa resistente em prova. Fiquei surpresa, confesso", disse.

Para ela, o maior desafio foi lidar com pessoas de diferentes personalidades. "Com certeza a parte mais difícil é ficar longe dos meus amores, da minha família, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, dos meus cachorros. E lá o mais difícil é a convivência. São pessoas com personalidade forte, com ideias diferentes dentro de uma competição. A falta de comida também é desesperadora, desestabiliza demais, nos deixa bem alterados", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko