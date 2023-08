Reprodução/Instagram Lucas Malvacini disse lidar com as práticas sexuais de forma responsável e consciente para enfrentar sua vulnerabilidade

Lucas Malvacini, que contracenou como par romântico de Félix, personagem de Mateus Solano, na novela Amor à Vida, da Globo, defendeu nas redes sociais um tipo de jejum, que afirma ser o mais poderoso: "21 dias sem sexo, sem masturbação e pornografia", anunciou em vídeo postado no Instagram nesta quarta (16). O ator explicou que realiza a prática desde 2015 para lidar com questões de vulnerabilidade.







"Me via muito perdido nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no rumo ao que seguir na minha vida, o que fazer, e esse comportamento é muito perigoso", começou.

"Porque quando a gente não consegue identificar isso, a gente tende a ficar refém, de maneira compensatória, dos prazeres mundanos. E o sexo é muito banalizado. Ele não tem o lugar que ele merece ter na nossa vida. Tudo hoje é muito sexualizado. Eu me senti muito vulnerável na minha vida por ser altamente sexualizado. Não obstante, quase todos os meus papéis têm um cunho sexual", confessou.

Lucas relatou ter vivido meses em um ciclo vicioso de práticas sexuais. Agora, o ator defende compreender, de forma consciente e responsável no jejum, uma maneira de "conectar consigo mesmo".

"É um jejum que me ajuda a me impulsionar e me performar para o meu melhor. Então quando eu saio, normalmente, do jejum após o vigésimo primeiro dia, cara, eu estou uma potência!", disse.

E acrescentou sobre o poder da prática. "Esse jejum tem o poder de restaurar as suas energias, o seu lado astral, o seu lado emocional, o seu lado sentimental e organizar essa emoções para pontecializar onde quiser potencializar", pontuou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho