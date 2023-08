Divulgação A jornalista levou bronca na emissora por espalhar fake news

Antonia Fontenelle recebeu um belo de um chega pra lá nesta segunda-feira (14). Durante o programa Morning Show, da Jovem Pan, a apresentadora tentou contar uma mentira ao vivo com intenção de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acabou levando uma invertida do jornalista Paulo Mathias.



Na ocasião, Fontenelle comentava sobre o presidente Lula ter contêineres com presentes recebidos no exterior: "Cadê os contêineres e contêineres de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes, o que foi feito com esses presentes?".



Seu questionamento era uma tentativa de defender Bolsonaro no esquema de joias vendidas ilegalmente nos Estados Unidos.



No entanto, Paulo não gostou da situação e interrompeu a fala de Fontenelle. "As pessoas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. Porque o fato é o fato", disse.

"Você citou a questão do presidente Lula e eu sou obrigado, por uma questão de ética jornalística, de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos", completou.



Por fim, o jornalista ainda deu um toque na colega de profissão: "Fazendo esse registro aqui pra todos, porque a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos".



MEU DEUS O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A JOVEM PAN



O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM ANTÔNIA FONTENELLE pic.twitter.com/x3EiKjTqRy — Jairme (@jairmearrependi) August 14, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko