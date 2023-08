Reprodução/Instagram A influencer se presenteou com uma joia

Virginia Fonseca comprou um novo conjunto de joias para agregar em sua coleção de acessórios. As peças são feitas com 30 quilates de rubis e 4 quilates de diamantes, e na avaliação do mercado, não custam menos de R$ 150 mil.

O joalheiro Paulo Teixeira foi o designer e responsável pela idealização das peças. As joias contam com rubis, e o valor de um quilate de gema pode chegar a 12 mil dólares (R$ 59 mil).

O designer estava na Espanha quando recebeu um recado da empresária dizendo que gostaria de um conjunto de rubi. A ideia de Virginia era que fosse um acessório para ser usado no dia a dia, mas que ainda assim fosse imponente.

Reprodução Colar e brincos que Virgínia comprou

A coluna apurou que a ideia inicial da influenciadora eram os acessórios no formato oval, mas Paulo Teixeira sugeriu em gota, pois acreditava ser mais harmônico.



Paulo ainda se dedicou a não deixar as peças ficarem com um ar de antiquada, e que assim pudessem ser usadas por muitas gerações.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko