Reprodução Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, responde alfinetada de Maíra Cardi

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, respondeu o comentário de um seguidor em suas redes sociais nessa terça (15) que sugeria uma resposta a à alfinetada de Maíra Cardi. A influenciadora alegou que o moço só era famoso por ser esposo da cantora. E então, o profissional rebateu: "Venha cá, vocês já gostam de uma resenha né? Esquece essa mulher meu povo. Vamos rezar por ela, que com fé em Deus, ela vai melhorar", disse.



E prosseguiu: "E outra coisa, eu prefiro ter fama, ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher foda, que é a Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas, que a gente se envergonha né?", rebateu Cady na publicação em seu Stories.

Todo esse desentedimento entre o nutricionista e a coach de emagrecimento começou nesse domingo (14) após Daniel fazer um vídeo em resposta ao que Maíra havia publicado, onde a influenciadora falava das doenças causadas pelo consumo de um bolo de chocolate. Diante disso, o marido de Ivete a acusou de terrorismo nutricional.

Confira:









* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho