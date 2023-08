Reprodução/Instagram Os advogados da atriz revelaram mais detalhes de situação financeira da atriz

Em nota emitida à imprensa, os advogados de Larissa Manoela enviaram um novo comunicado. Desta vez, detalhando a situação financeira e patrimônio da atriz, e esclarecendo alguns rumores envolvendo ela e sua família. "Não tinha sequer uma conta bancária em seu nome", revelaram.







No comunicado, assinado pela Proetti Advogados, assessoria jurídica de Larissa Manoela, eles esclareceram que, de todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa, apenas um estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste no Rio de Janeiro. O mesmo foi vendido, e com a ajuda de seu empresário, a cantora comprou uma casa e está pagando essa residência.

Ainda na nota, os advogados de Larissa esclareceram que: "Em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela".

A atriz também conseguiu reaver um carro, que anteriormente estava no nome de uma de suas empresas. Em relação a contas bancárias, eles explicaram que até o ano de 2022, Larissa não tinha nenhum em seu nome.

A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. "As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais Gilberto e Silvana", revelaram. Já o colunista Lucas Pasin, do UOL, afirmou que a atriz teria morado por um período na casa de seus sogros, pais de André Luiz Frambach, até conseguir comprar essa nova casa.

Outros rumores envolviam a compra de um carro para o namorado de Larissa, que sua equipe jurídica prontamente se posicionou: "Os dois carros que lhe pertencem foram comprados com o seu dinheiro (...). Todas as transações financeiras podem ser comprovadas por meio de extratos bancários".

Confira a comunicado na íntegra:

"De todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante, estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais.

O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela.

Durante todo esse tempo, a atriz tentou contato e diversas propostas de negociação com os pais. Todas foram frustradas. Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação.

Até o ano de 2022, Larissa Manoela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais. Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recursos. Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os bens apurados.

Sobre as informações caluniosas dos veículos em nome do ator André Luiz Frambach, os dois carros que lhe pertencem foram comprados com o seu dinheiro. André começou a trabalhar ainda criança, com oito anos, e, desde 2016, ele vem emendando trabalhos na TV. A sua última novela na Rede Globo terminou neste ano. Ainda em 2023 gravou dois filmes, sendo um que um deles vai estrear agora em novembro. Além da carreira como ator, ele tem a sua produtora artística e realiza trabalhos com ela. Todas as transações financeiras podem ser comprovadas por meio de extratos bancários".

*Texto de Júlia Wasko

