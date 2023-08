Reprodução Sandyrevela motivo por não querer mais ter filhos em entrevista ao Quem Pode, Pod





Quando o assunto é maternidade, Sandy não esconde seu desinteresse em ser mãe novamente. Ela já havia falado sobre o assunto anteriormente na mídia, mas em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme nessa terça-feira (15), a cantora reforçou que não deseja ter mais filhos, e ainda confessou o que pensa sobre quem tem mais de um: "Eu acho todo mundo louco", admitiu.



Casada com o músico Lucas Lima, de 40 anos, Sandy explicou o motivo para tomar a decisão: "Está fechada essa fábrica", disse. "Agora, com 40, já tendo um filho, eu começar de novo?! O Theo vai fazer 9 anos! Esse bonde já foi pra mim", afirmou, relacionando a idade com a disposição em ser mãe novamente.

























Sandy, que compartilha uma relação quase simbiótica com o irmão Junior -- com quem formou dupla de 1989 a 2007 -- confessou o único motivo que pesou para sua decisão: "Quando eu comecei a ver que eu não queria, o Lucas também não queria... Mas o Lucas queria ainda menos que eu. Então não teve esse conflito pelo menos. A única coisa que pesava um pouco era: 'Tadinho, ele não vai ter irmão', mas também ele não pedia. Isso facilitou pra mim", contou.









































A cantora ainda foi questionada sobre a decisão de esconder o rosto de Theo. Na entrevista ela conta que a decisão de morar em Campinas, no interior de São Paulo, foi tomada inclusive para que o pequeno pudesse crescer com liberdade e longe dos olhares dos fotógrafos.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse.









* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho