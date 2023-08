Reprodução/CNN Brasil Rafael Colombo usou as redes sociais para se despedir do noticioso Novo Dia, da CNN Brasil













Rafael Colombo abriu o coração nas redes sociais para comentar sobre sua derradeira saída, anunciada na manhã desta (15), do canal de notícias CNN Brasil. Assim como a demissão do âncora do Novo Dia, a coluna também noticiou em primeira mão os desligamentos de Roberto Nonato e dos comentaristas Janaina Paschoal e Marco Antônio Villa. No Twitter, o jornalista fez questão de comentar sobre a notícia.

"Pessoal, fui demitido hoje pela CNN. Agradeço aos colegas e amigos que fiz. E principalmente, aos que me assistiram ao longo desses três anos. Vamos em frente", desabafou na publicação.

Diante do anúncio, diversos internautas demonstraram surpresa e replicaram a mensagem com comentários de apoio. "Poxa, mas você também, Colombo? Um dos melhores jornalistas que a CNN Brasil ainda mantinha? Lamentável! Desse jeito ficará difícil continuar a assistir as melhores manhãs jornalísticas. Olha aí, GloboNews, faça a nossa alegria!", disse um internauta.

"Perde a emissora. Boa sorte na caminhada. Logo logo se recoloca", escreveu outro. "Lamento muito a sua saída. Você é um dos jornalistas mais talentosos em atividade no país. Sempre foi o ídolo do meu pai e se tornou o meu ídolo também. É um exemplo de um jornalismo sério, crítico e leve. A televisão não merece ficar sem seu talento", complementou um terceiro.





Demissões na manhã desta terça

Rafael Colombo migrou para a CNN Brasil em maio de 2020, no comando do telejornal CNN 360°, ao lado de Daniela Lima – atual contratada da GloboNews. Logo em junho, o âncora passou a apresentar o Novo Dia, que abre a programação diária, até o momento de seu desligamento. O jornalista iniciou a carreira na Rádio Bandeirantes, firmando-se em noticiosos da Band e da BandNews.

Além de Colombo, foram demitidos de uma só vez Janaina Paschoal, Roberto Nonato e Marco Antonio Villa. A coluna apurou que os desligamentos destes profissionais se deram por três motivos: altos salários, baixos rendimentos e também realinhamento editorial.

Fontes relataram que diretores de todas as áreas estão reunidos desde o início desta manhã para organizar o fluxo de dispensas. Mas ao contrário do que aconteceu em dezembro, este novo "dia de fúria" não vem acompanhado de uma nova crise.

"Seguimos investindo no fortalecimento de nossa operação. Continua sendo nossa maior prioridade oferecer conteúdo de credibilidade, qualidade e relevância a cada vez mais pessoas. Em linha com esta estratégia, promovemos, hoje, uma série de mudanças, num movimento de reposicionamento de conteúdo, com fortalecimento do nosso DNA hard news, valorização dos talentos da casa e contratação de novos profissionais. O objetivo é darmos mais espaço para informações e análises. Ao mesmo tempo, seguimos firmes e responsáveis na manutenção do equilíbrio financeiro da nossa empresa", disse a CNN em comunicado enviado somente aos funcionários.

* Texto de Lívia Carvalho

