Reprodução/Record Sidney Sampaio revela detalhes do acidente em entrevista ao Domingo Espetacular

















Recentemente, o ator Sidney Sampaio repercutiu por conta d e um surto que o levou a destruir o quarto de um hotel e se jogar da janela do prédio em Petrópolis, no Rio de Janeiro . Agora, se locomovendo com ajuda de muletas, o famoso de 43 anos relatou ao Domingo Espaetacular da Record que estava sem os medicamentos para tratar da depressão e expôs, pela primeira vez, detalhes do acidente da manhã do dia 4 de agosto.





“Não me lembro exatamente o motivo pelo qual eu acabei me jogando. Mas eu acho que tem a ver com algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento. Alguma coisa que eu estava entendendo que estava me fazendo mal. Ou me perseguindo”, disse em entrevista exibida na noite desse domingo (13).



Sampaio ainda resgata que misturou bebida alcoólica com medicamento no dia do acidente. O ator afirma que bebeu uma dose de vodca, e depois tomou remédios da irmã. "Não conseguia dormir", relatou.

Sidney teria chegado alterado no local onde estava hospedado na madrugada do acidente. A barulheira dentro do ambiente começou assim que o ator entrou em seu quarto no quinto andar. Na ocasião, o moço quebrou a janela do benheiro e se jogou, caindo no primeiro andar e destruindo a região do boiler, que promove o aquecimento do estabelecimento.

De acordo com os funcionários, ele ainda saiu batendo nas portas de todos os andares até conseguir invadir um quarto no primeiro andar. E foi neste momento que ele se jogou da janela. Após isso, os bombeiros, que já estavam na porta do hotel, socorreram o artista.

Três dias após a tragédia, Sampaio agradeceu o apoio do público nas redes sociais. Na ocaisão, o moço não deu detalhes sobre seu estado de saúde, mas assegurou que estava bem assistido pela família e por especialistas.

Ao programa da Record, o ator disse que o acidente poderia ter tido um fim muito pior. "Tinham inúmeras possibilidades de isso ter outro desfecho", disse ele, que afirmou ter ficado com medo, mas não consegue se lembrar exatamente do quê.

E aproveitou o espaço para aconselhar o público: "Não se automediquem. A gente tem essa mania, todo mundo é um pouco médico no Brasil, mas as consequências podem ser bem desagradáveis", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho